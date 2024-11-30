Депутат Бессараб: минимальная пенсия в 2025 году превысит 15 000 рублей

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Размер минимальной пенсии в 2025 году составит 15 250 рублей. Об этом рассказала член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с "Лентой.ру".

Свои подсчеты она пояснила тем, что пенсия в РФ не может быть ниже прожиточного минимума. Если же пенсия ниже, то ее доплатят до необходимого уровня.

При этом чиновник указала, что в каждом российском регионе установлен свой прожиточный минимум.

"Если он ниже в регионе, то доплачивается до этого уровня из федерального бюджета, а если он выше, то доплачивает региональный бюджет", – рассказала она.

Ранее депутат Мособлдумы, председатель Союза пенсионеров Подмосковья Анатолий Никитин выразил мнение, каким должен быть справедливый размер пенсии для неработающих пожилых в 2025 году. По его словам, сумма должна составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент. Кроме того, Никитин предложил установить минимальный размер пенсии по стране в размере 35 тысяч рублей.

До этого Бессараб заявила, что некоторые россияне могут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений в 2025 году. Речь идет о средствах, замороженных в 2014-м. Воспользоваться таким правом смогут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины от 60 лет.