Депутат Бессараб: более 1,7 млн россиян получат накопительную пенсию в 2025 году

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В следующем году мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет могут получить накопительную пенсию. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб.

По ее словам, в России под такие категории граждан входят свыше 800 тысяч мужчин и более 900 тысяч женщин.

"Они не выйдут на пенсию, они просто начнут получать накопительные выплаты по накопительной части. Или получат срочную выплату", – уточнила Бессараб.

Для получения накопительной пенсии россиянам нужно обратиться лично, через портал "Госуслуги" или с помощью личного кабинета с заявлением в Негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранится выплата.

При этом для некоторых могут быть предложены индивидуальные условия, подчеркнула Бессараб. Например, люди могут не сразу получить выплаты, а лишь через некоторое время. Однако, по ее словам, если все пенсионные накопления не будут превышать сумму в размере 411 450 рублей, тогда можно получить всю пенсию единовременно.

В конце ноября Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии, который используется для определения ее размера. Теперь в 2025 году он составит 270 месяцев. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

