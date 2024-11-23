Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2025 год.

Так, ожидаемый срок получения накопительной пенсии, который используется для определения ее размера, в 2025 году составит 270 месяцев.

Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее в Союзе пенсионеров назвали справедливый размер пенсии в 2025 году. Так, для неработающих россиян он в следующем году должен составлять 40% от средней зарплаты на текущий момент.

По словам депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, справедливый размер пенсии – это достаточный для того, чтобы гражданин мог удовлетворять свои базовые потребности в еде, одежде и жилье, путешествовать, заниматься любимым делом, участвовать в культурной и социальной жизни.