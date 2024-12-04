Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

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Социальные выплаты москвичам будут увеличены на 5,5% с 1 января 2025 года, тогда как минимальный размер пенсии с городской доплатой составит 25 850 рублей в месяц. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства Москвы.

Единовременные и ежемесячные выплаты вырастут у многодетных семей, детей и родителей погибших военнослужащих, семей, воспитывающих детей с инвалидностью или инвалидов с детства, студенческих семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей, опекунов и приемных семей.

Помимо этого, поддержка увеличится у инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников обороны Москвы, тружеников тыла, детей войны, героев Советского Союза и РФ, полных кавалеров ордена Славы, героев Социалистического Труда, Труда Российской Федерации, а также у полных кавалеров ордена Трудовой Славы, их вдов и родителей. Согласно постановлению, индексация еще ждет юбиляров супружеской жизни, долгожителей в возрасте 100 лет и старше и других льготных категорий горожан.

Традиционно на 2025 год также запланированы единовременные выплаты к праздничным и памятным датам, например, к годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, началу контрнаступления советских войск в битве под Москвой и аварии на Чернобыльской АЭС. Размеры этих выплат еще не известны, мэр определит их отдельными решениями.

Между тем в следующем году мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет могут получить накопительную пенсию. В России под такие категории граждан входят свыше 800 тысяч мужчин и более 900 тысяч женщин.

Помимо этого, в России хотят учредить отдельную зарплату-пенсию для родителей, принявших решение о семейном уходе за своими тяжелобольными детьми в ущерб возможности работать. Она может составить около 50 тысяч рублей.