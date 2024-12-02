Ракова рассказала о первом в стране московском едином операторе по мерам соцподдержки

Фото: пресс-служба комплекса соцразвития Москвы

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова и министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков открыли социальное казначейство города. Столица стала первым регионом в стране с единым оператором, назначающим меры соцподдержки.

Как отметила вице-мэр, в Москве более 4,5 миллиона человек получают льготы или пособия.

"Теперь подавляющее большинство заявлений можно оформить 24 часа в сутки не выходя из дома или в центрах "Мои Документы", куда люди могут прийти и написать заявление. Но для того, чтобы услуги действительно оказывались быстро, надо отработать весь путь: не только подачу заявления, но и работу внутри сотрудников, которые их принимают", – сказала Ракова.

По ее словам, в центре обрабатываются документы для всех льготников города и принимаются решения о назначении тех или иных выплат.

"Мы надеемся, что теперь благодаря единому центру скорость принятия решения увеличится и москвичи смогут быстрее получать необходимые услуги и выплаты", – добавила вице-мэр.

Как, в свою очередь, подчеркнул Котяков, на принципы социального казначейства переведено уже 46 федеральных мер соцподдержки. В том числе материнский капитал, единое пособие, электронные больничные и прочее.

"Концентрация сотрудников, технологий и полномочий в одном месте позволяет оперативно и быстро решать задачи в интересах жителей города. По этому пути быстрого назначения выплат по одному заявлению без дополнительного сбора справок будут двигаться все субъекты РФ", – пояснил министр, добавив, что к 2028 году основные региональные меры планируют привести в формат социального казначейства.

Сотрудники принимают заявления в онлайн-формате с портала mos.ru и из центров госуслуг "Мои Документы". Контакт-центр работает ежедневно с 8 утра и до 20 часов. Для горожан с нарушением слуха работает сервис "Говори руками".

Между тем молодые родители могут получить свидетельство о рождении или оформить иные документы для детей, в том числе СНИЛС и ОМС, во всех центрах госуслуг или сразу в роддомах. Для получения документов потребуются паспорт отца и матери и медицинское свидетельство о рождении, выданное после рождения ребенка.