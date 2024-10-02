Электронное удостоверение многодетной семьи появилось на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электронное удостоверение многодетной семьи стало доступно пользователям на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры России.

В ведомстве напомнили, что теперь документ можно будет использовать по желанию и наравне с бумажным. Электронную версию удостоверения можно будет предъявить для получения скидки в музеях, театрах или на выставках. Для этого, как указали в министерстве, нужно лишь показать QR-код из приложения "Госуслуги".

При этом перечень льгот, которые можно получить по электронному удостоверению, будет расширяться. Его, по информации Минцифры РФ, каждый регион будет определять самостоятельно.

Удостоверение многодетной семьи можно загрузить на портале "Госуслуги" в разделе "Документы". Оно появится в виде изображения документа с двух сторон и QR-кода.

Помогает горожанам иметь в свободном доступе сведения о своих документах и приложение "Мой id". За год его работы количество сервисов и документов платформы увеличилось в 1,5 раза. Сейчас в нем доступны данные, которые пользователь предоставляет в личном кабинете на mos.ru или при получении госуслуг.

По словам Сергея Собянина, такое хранение документов упрощает заполнение онлайн-форм, анкет и заявлений. Помимо этого, у москвичей появляется возможность пользоваться некоторыми городскими услугами. Например, в поликлинике можно просто отсканировать QR-код на инфомате и оперативно записаться к врачу.

