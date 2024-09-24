24 сентября, 13:47Общество
Для многодетных семей в Москве упростили покупку ж/д билетов со скидкой
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские многодетные семьи смогут купить ж/д билеты со скидкой благодаря цифровому удостоверению многодетности, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, для подтверждения льготного статуса достаточно прикрепить необходимые документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте.
"Большие дружные семьи, безусловно, являются нашей гордостью. Мы понимаем, что у родителей в многодетных семьях еще больше забот и ответственности. Город систематически упрощает бытовые задачи московских семей, в частности, стало легче путешествовать всей семьей", – сказала Ракова.
Она напомнила, что цифровое удостоверение многодетной семьи содержит уникальный QR-код и является полноценным аналогом бумажного документа. Удостоверение доступно в личном кабинете на портале mos.ru многодетным семьям, в которых оба родителя зарегистрированы в Москве.
Для получения скидок при покупке ж/д билетов необходимо зарегистрироваться в программе лояльности с признаком "Большая семья" и подтвердить льготный статус. При регистрации в программе "РЖД Бонус" каждому члену многодетной семьи доступна скидка 15% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования АО "ФПК" и ОАО "РЖД".
Пилотный этап по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартует в России 1 октября. Оно будет отражаться в разделе "Семья и дети" личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги.
Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.
Цифровое удостоверение многодетности упростило покупку ж/д билетов для московских семей