Для многодетных семей в Москве упростили покупку ж/д билетов со скидкой

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские многодетные семьи смогут купить ж/д билеты со скидкой благодаря цифровому удостоверению многодетности, рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, для подтверждения льготного статуса достаточно прикрепить необходимые документы через форму обратной связи на сайте РЖД или по электронной почте.

"Большие дружные семьи, безусловно, являются нашей гордостью. Мы понимаем, что у родителей в многодетных семьях еще больше забот и ответственности. Город систематически упрощает бытовые задачи московских семей, в частности, стало легче путешествовать всей семьей", – сказала Ракова.

Она напомнила, что цифровое удостоверение многодетной семьи содержит уникальный QR-код и является полноценным аналогом бумажного документа. Удостоверение доступно в личном кабинете на портале mos.ru многодетным семьям, в которых оба родителя зарегистрированы в Москве.

Для получения скидок при покупке ж/д билетов необходимо зарегистрироваться в программе лояльности с признаком "Большая семья" и подтвердить льготный статус. При регистрации в программе "РЖД Бонус" каждому члену многодетной семьи доступна скидка 15% на путешествия по России в купейных вагонах поездов дальнего следования АО "ФПК" и ОАО "РЖД".

Пилотный этап по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи стартует в России 1 октября. Оно будет отражаться в разделе "Семья и дети" личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги.

Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.