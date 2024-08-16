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16 августа, 17:34

Политика

Пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетных стартует в РФ 1 октября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России 1 октября стартует пилотный этап по внедрению цифрового удостоверения многодетной семьи, проекты Минтруда опубликованы на сайте проектов нормативных правовых актов.

В пресс-службе министерства рассказали, что удостоверение с уникальным QR-кодом будет отражаться в разделе "Семья и дети" личного кабинета членов семьи на портале Госуслуги. Для семей, уже оформивших статус многодетных, в личный кабинет придет уведомление о возможности получения цифрового удостоверения.

Пилотный этап начнется во всех регионах страны. При этом с октября по декабрь 2024 года будет отработан порядок формирования и использования цифрового удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи при получении мер поддержки.

"Проекты постановления правительства и приказа Минтруда представлены на общественное обсуждение", – говорится в сообщении.

В начале июля правительство России утвердило единый образец удостоверения многодетной семьи. Документ будет оформляться в бумажном, а после и в электронном виде. Семьи смогут использовать его для получения региональных мер поддержки и федеральных льгот. Удостоверение можно будет использовать при посещении культурных или досуговых учреждений.

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