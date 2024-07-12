Чернышенко поручил создать номер службы по оказанию помощи детям и родителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил создать короткий номер службы 124 по оказанию экстренной и анонимной психологической помощи детям и родителям, сообщается в телеграм-канале кабмина.

Он провел заседание координационного совета при правительстве по проведению в России Десятилетия детства. На встрече обозначили новые предложения и подходы к реализации мероприятий Десятилетия детства. Представители регионов поделились своим опытом решения социальных вопросов, касающихся материнства, детства и помощи семьям участников СВО.

По словам Чернышенко, в рамках Десятилетия детства важны качественные изменения во всех сферах: образовании, здравоохранении, культуре и спорте, социальной защите и безопасности.

"Это должны прочувствовать все российские семьи. Координационный совет добился заметных улучшений в интересах будущего наших детей. И сегодня мы задействуем новые инструменты, включая нацпроект "Молодежь и дети", направленные на комплексное решение данных вопросов", – заявил вице-премьер.

Он поручил Минтруду России и Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, продолжить создание сети социальных служб и семейных МФЦ. По его мнению, это обеспечит оперативную помощь в регионах через "одно окно".

Министерству просвещения РФ Чернышенко дал поручение продолжить работу с Минздравом, Минтрудом и регионами по профилактике социального сиротства. Также он предлагает провести ребрендинг проекта десятилетия, разработать дашборды для мониторинга показателей и скорректировать их с учетом указа президента о национальных целях.

Помимо прочего, вице-премьер поручил сделать цифровое удостоверение на госуслугах более доступным для оперативного получения льгот. Кроме того, он одобрил проведение параспартакиады, организованной "Движением первых", и развитие паралимпийских инициатив.

Указом президента 2018–2027-е годы объявлены в России Десятилетием детства. В связи с этим разработан проект, который включает в себя мероприятия, направленные на защиту, воспитание и развитие детей, помощь их родителям.

В России был утвержден единый образец удостоверения многодетной семьи. Его можно будет использовать для получения региональных мер поддержки в своем субъекте и федеральных льгот по всей стране.

В начале июня в Госдуму также внесли законопроект об установлении для женщин с двумя и более несовершеннолетними детьми сокращенной рабочей недели в 39 часов.