Москва 24: как изменится жизнь семей с детьми в рамках Десятилетия детства

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26 августа в Общественной палате РФ пройдут общественные слушания на тему "Проект плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года".

Указом президента 2018–2027-е годы объявлены в России Десятилетием детства. В связи с этим идет разработка проекта, который включает в себя мероприятия, направленные на защиту, воспитание и развитие детей, помощь их родителям.

Участники заседания обсудят:



соответствует ли проект новым поправкам к Конституции РФ по защите семьи и детей;

достаточно ли проекта для решения актуальных проблем, улучшения качества жизни семей с детьми, повышения рождаемости;

какие мероприятия будут проходить в регионах;

как в проекте смогут участвовать НКО и социальный бизнес;

рекомендации по доработке проекта.

Смотрите трансляцию 26 августа в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.