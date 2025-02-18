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18 февраля, 09:00

Политика

В Госдуму внесут законопроект об уходе в декрет на любом сроке беременности

Фото: depositphotos/jukai5

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым хотят внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволит женщинам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу партии.

Согласно пояснительной записке, парламентарии предлагают предоставлять беременным женщинам ранний декрет с момента их постановки на учет в женской консультации. В настоящее время врачи рекомендуют вставать на учет до 12 недель.

По мнению авторов инициативы, ранняя постановка на учет и декрет позволят своевременно предотвратить возможные осложнения беременности и выявить женщин, которым необходима госпитализация.

Как подчеркнул Миронов, отпуск планируется давать по заявлению женщины на основании выданного листка нетрудоспособности. Сроки окончания декрета сохранятся: 70 дней после родов, 86 дней в случае осложненных родов и 110 дней при многоплодной беременности.

Между тем проезд в общественном транспорте может стать бесплатным для беременных. С инициативой выступил депутат ГД Виталий Милонов. Парламентарий в своем обращении напомнил, что Россия взяла курс на поддержку деторождения и укрепления семей. Также в стране действует много федеральных и региональных программ, но ряд регионов предлагает дополнить перечень социальных мер.

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