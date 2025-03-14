Минздрав изменит перечень показаний для аборта

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Минздрав России планирует внести изменения в перечень медицинских показаний для аборта. Соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что изменения вызваны новыми возможностями современной медицины, позволяющими сохранить здоровье женщины и плода. Так, в проекте уточняются заболевания и состояния, из-за которых необходимо прервать беременность в связи с угрозой жизни матери, а также критерии тяжести состояния пациенток.

В свою очередь, главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина подчеркнула, что развитие медицинских технологий и методик диагностики и лечения позволяет женщинам родить здорового ребенка даже при наличии у них различных заболеваний.

"Для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний проектом уточнены стадии и тяжесть заболевания, при которых показано прерывание беременности в связи с высоким риском для жизни матери", – приводит слова Долгушиной РИА Новости.

Так, например, были унифицированы подходы к ведению беременности пациенток при ряде онкологических заболеваний. Данный подход позволяет выносить и родить здорового ребенка, подчеркнула Долгушина.

Ранее Минздрав призвал пересмотреть подходы к стерилизации как к методу контрацепции. В ведомстве отметили, что зачастую люди, решившиеся на такую процедуру, жалеют об этом.