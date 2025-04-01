Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты в 100 тыс руб

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Беременные школьницы в Кузбассе получат единовременные выплаты, говорится в постановлении правительства региона, опубликованном на сайте администрации Кемеровской области.

Выплату получат обучающиеся в общеобразовательной, профессиональной образовательной организациях, а также в вузах. Срок беременности у получательниц единовременной выплаты должен составлять 22 недели и более, а само обучение должно быть только очной формы.

За несовершеннолетних беременных средства могут получить их законные представители, но только на основании доверенности. Общая сумма выплаты составит 100 тысяч рублей, заявили в пресс-службе министерства социальной защиты населения области, передает РИА Новости.

Ранее аналогичный указ подписали в Орловской области. В регионе 100 тысяч рублей могут получить школьницы, вставшие на учет по беременности. До этого такую сумму могли получить только студентки вузов и училищ.

Позже власти региона объяснили, что в феврале 2025 года Минтруд РФ рекомендовал принять такую норму всем регионам. Меры уже приняты более чем в 40 регионах РФ.

