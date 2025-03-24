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24 марта, 15:09

Политика

Орловский губернатор Клычков прокомментировал указ о выплатах беременным школьницам

Фото: 123RF/ruslanshramko

Губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал свой указ о выплате беременным школьницам, заявив, что таких в регионе нет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Согласно инициативе, школьницы за беременность и роды будут получать выплату в размере 100 тысяч рублей. До этого на поддержку могли рассчитывать только беременные, проходящие обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Клычков выразил удивление в связи с таким ажиотажем и обратил внимание, что журналисты опустили факт уже существующего приказа Минтруда РФ от 11 февраля 2025 года, рекомендующего всем регионам принять такую норму.

"Насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят", – написал губернатор.

Говоря о личном отношении к данной мере, Клычков призвал учитывать, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. В связи с этим им необходима поддержка, позволяющая сохранить жизнь ребенка и здоровье матери.

"Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, <...> а не сомнительный инфоповод для громких заголовков", – заключил он.

Указ также оценили и в Госдуме. В частности, председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что несовершеннолетних девушек не нужно поощрять рожать, пока они учатся в школе, так как для них роды и воспитание ребенка будет непосильной нагрузкой. Она отметила, что организм несовершеннолетних девушек не готов к рождению ребенка, а также добавила, что не все родители могут потянуть появление еще одного члена семьи.

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