В РПЦ поддержали инициативу о выплатах беременным школьницам

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В Русской православной церкви (РПЦ) поддерживают инициативу о выплатах беременным школьницам, если таким образом удастся помочь несовершеннолетним отказаться от аборта. Об этом в беседе с Агентством "Москва" высказался зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг Кипшидзе.

"Мы поддерживаем любую инициативу, которая может сохранить жизнь", – подчеркнул он.

Тем не менее, отметил представитель РПЦ, задача государства и общества заключается в том числе в том, чтобы дети рождались в браке. Однако даже несоблюдение этого условия не умаляет ценности человеческой жизни, резюмировал Кипшидзе.

Речь идет об инициативе властей Орловской области, в соответствии с которой школьницы будут получать за беременность и роды выплату в размере 100 тысяч рублей. До этого на поддержку могли рассчитывать только беременные, проходящие обучение в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Комментируя нововведения, губернатор Орловской области Андрей Клычков выразил удивление в связи с ажиотажем в СМИ относительно этого предложения и обратил внимание, что журналисты опустили факт уже существующего приказа Минтруда РФ от 11 февраля 2025 года, рекомендующего всем регионам принять такую норму.

Говоря о личном отношении к данной мере, Клычков призвал учитывать, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. В связи с этим им необходима поддержка, позволяющая сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Глава региона также подчеркнул, что на данный момент в области нет девушек, которые могли бы претендовать на новую выплату.

