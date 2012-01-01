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24 марта, 17:06

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Адвокат Жорин указал на главные опасности выплат беременным школьницам

Помощь или провокация? Пойдут ли на пользу пособия беременным школьницам

Беременным школьницам единовременно выплатят 100 тысяч рублей в Орловской области, решили власти региона. Зачем нужна эта мера и почему она подверглась критике в Госдуме, разбиралась Москва 24.

По рекомендации Минтруда

Фото: 123RF/johnalexandr

Программу помощи молодым матерям расширили в Орловской области – указ об этом подписал губернатор Андрей Клычков. Теперь ученицам общеобразовательных школ положена единовременная выплата в 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Ранее мера касалась только студенток очного отделения в колледжах и вузах, проживающих в регионе.

Клычков пояснил, что документ основан на приказе Минтруда от 11 февраля 2025 года.

"Федеральный орган рекомендовал всем регионам принять такую норму, и, насколько я знаю, более 40 регионов России ее уже приняли. Уверен, что остальные субъекты от этих рекомендаций тоже не отступят", – заявил глава региона в своем телеграм-канале.

В то же время губернатор подчеркнул, что в Орловской области в настоящее время нет девушек, которые подпадают под принятый критерий.

Что касается моего личного отношения к этой норме – надо иметь в виду, что молодые девушки в такой ситуации часто принимают спорные решения. И наша задача, раз уже это произошло, – оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери.
Андрей Клычков
губернатор Орловской области

Ранее всевозможные меры поддержки демографии ввели и в других регионах. Например, в Калининградской области сертификат на 345 тысяч рублей за рождение первого ребенка получают студентки вузов и колледжей. Также это касается женщин, у которых первенец появился на свет в течение года после выпуска. В то же время в Челябинской и Ивановской областях власти регионов выплачивают 1 миллион рублей семьям студентов-очников, где матери не больше 24 лет.

Уголовная статья?

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина увидела риски в выплатах беременным школьницам.

Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних, – это непосильная нагрузка для них.
Нина Останина
депутат Госдумы

По ее мнению, дети должны учиться, так как образованные родители могут дать ребенку в процессе воспитания многократно больше.

"Если школьница забеременела, то я никогда не выступала с рекомендацией прервать беременность. Если событие уже случилось, от этого никуда не уйти и поддерживать надо. Но поощрять это не нужно", – отметила Останина.

Ее коллега, зампред комитета Госдумы по делам семьи Виталий Милонов признался, что был "немножечко удивлен" подобной инициативе.

"Такие выплаты – это глупость какая-то. Должен быть комплекс мер, который позволит школьнице, если уж она забеременела, сохранить ребенка. Но выплаты деньгами за беременность – это, конечно, жуть", – заявил депутат "Аргументам и фактам".

Президент Союза женщин России Екатерина Лахова заявила Москве 24, что с несовершеннолетними необходимо вести комплексную работу на тему родов до 18. По ее мнению, в этом могут помочь уроки семьеведения в образовательных учреждениях.

"В ранней беременности ничего хорошего нет – и нужно разговаривать об этом с подростками. Говорить про семейное воспитание, взаимоотношения между детьми. Происходить эта работа должна непосредственно в школе", – сказала Лахова.

А вот адвокат Сергей Жорин в беседе с RTVI напомнил, что половые отношения с лицами до 16 лет являются уголовным преступлением. И если школьница забеременела, руководство образовательного или медицинского учреждения обязано сообщить об этом в правоохранительные органы.

Таким образом, (подобные) меры поддержки беременных несовершеннолетних могут привести к выявлению случаев, требующих вмешательства правоохранительных органов. Пришел за деньгами – получил уголовку.
Сергей Жорин
адвокат

Также эксперт предупредил, что в отдельных случаях есть риск побудить несовершеннолетних сохранить беременность ради денег, а затем отказаться от ребенка. Таким образом, они могут "невольно простимулировать безответственное поведение", отметил Жорин.

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