Экономист Балынин: можно получить до 1,3 млн рублей по беременности в 2026 году

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Максимальная сумма по беременности и родам может варьироваться от 955,8 тысячи до 1,3 миллиона рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин в беседе с "Газетой.ру".

Эксперт напомнил, что в 2024 году предельная база для начисления страховых взносов достигла 2 225 000 рублей, в текущем году же она составит 2 759 000 рублей.

При этом в 2026 году россиянки смогут получить 955 836 рублей при одноплодной беременности, 1 065 074,40 рубля – при одноплодной беременности с осложнениями и 1 324 515,60 рубля – в случае многоплодной беременности.

Пособие по беременности и родам представляет собой страховую выплату, которая предоставляется в рамках обязательного соцстрахования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Размер льготы определяется на основе среднего заработка за два предыдущих календарных года.

Максимальный размер пособия рассчитывается исходя из предельной базы для начисления страховых взносов, которая действовала в течение двух календарных лет, предшествующих году наступления страхового случая.

Размер пособия по беременности и родам зависит от типа беременности: одноплодная, одноплодная с осложнениями или многоплодная. В первом случае пособие выплачивается за 140 дней, во втором – за 156 дней, а в третьем – за 194 дня.

Между тем студентки вузов и колледжей заочной формы обучения в Калининградской области смогут получить единовременную выплату в размере 345 тысяч рублей в случае рождения первого ребенка. Также выплата будет предоставлена девушкам, у которых в течение года после выпуска на свет появился первый ребенок.

Кроме того, в начале февраля в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий введение выплаты ежемесячного пособия на ребенка родителям детей до 23 лет. При этом в случае достижения ребенком 17 лет выплата пособия прекращается.