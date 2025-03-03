Эксперт Оленев: средний возраст рожениц в Москве составляет 32–34 года

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Средний возраст рожениц в Москве составляет 32–34 года, рассказал главный внештатный специалист по акушерству столичного Депздрава Антон Оленев.

"Основная тенденция, которую мы сейчас как специалисты наблюдаем, это то, что наши пациенты становятся старше – возраст первых родов уже вплотную приближается к 29 годам. В целом средний возраст наших рожениц – это 32–34 года", – приводит Агентство "Москва" его слова.

При этом к указанному возрасту у пациенток, как правило, уже есть хронические и соматические заболевания, которые могут влиять на беременность.

Ранее сообщалось, что процент девушек, которые принимают противозачаточные препараты, начинает увеличиваться. По словам специалиста Ксении Краснопольской, девушки, которые учатся или строят свою карьеру и не планируют беременность, стали чаще предохраняться при помощи противозачаточных. Кроме того, они используют презервативы из-за информированности, учитывая инфекции, передающиеся половым путем.

