Гинеколог Краснопольская: число девушек, принимающих противозачаточные, растет

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Процент девушек, которые принимают противозачаточные препараты, начинает увеличиваться. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала руководитель отделения репродукции Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская.

"Повышается общее образование в плане репродуктивного здоровья у женщин. Во-первых, те женщины, которые не хотят в настоящее время беременеть и откладывают это на чуть попозже, они все-таки понимают, что существуют методы контрацепции. К этим методам контрацепции женщины в большем количестве случаев прибегают", – сказала она.

По словам специалиста, девушки, которые учатся или строят свою карьеру и не планируют беременность, стали чаще предохраняться при помощи противозачаточных. Кроме того, они используют презервативы из-за информированности, учитывая инфекции, передающиеся половым путем.

"И образование "сексуальное" в старших классах школы играет большую роль", – добавила врач.

Между тем россияне за первое полугодие 2024 года потратили 19,3 миллиарда рублей на презервативы и противозачаточные таблетки. По данным аналитиков, расходы граждан на средства контрацепции выросли на 15,57%. При этом за первые шесть месяцев 2023 года аптеки заработали на этом 16,7 миллиарда рублей, а за тот же период 2022 года – 17,2 миллиарда.

