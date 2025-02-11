Конституционный суд защитил право зачатых после смерти отца детей

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Конституционный суд РФ (КС) признал несоответствующими конституции пункты статьи 10 Федерального закона "О страховых пенсиях" и гарантировал право на пенсию по потере кормильца детям, рожденным после искусственного оплодотворения от умершего до процедуры отца. Об этом сообщается на сайте КС.

Суд рассматривал жалобу жительницы Санкт-Петербурга, которая в 2016 году использовала репродуктивные клетки умершего супруга, полученные до его смерти, для процедуры ЭКО. В результате, спустя более 300 дней после смерти мужа, у женщины родились близнецы.

Пенсионный орган отказал ей в получении детьми страховой пенсии по потере кормильца. Законность этого решения подтвердили вышестоящие судебные органы. Дети не могли быть на иждивении отца, так как процедура состоялась уже после его смерти.

КС разъяснил, что иждивение умершего кормильца не требует доказательств, если ребенок родился в течение 300 дней с момента смерти родителя. Но смерть отца не лишает детей помощи, уверены в судебном органе. Кроме того, отказ в назначении пенсии игнорирует тот факт, что гибель отца привела к снижению уровня материальной поддержки детей, в отличие от случая, если бы отец был жив.

"Законодателю надлежит предусмотреть для ребенка, зачатого и рожденного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после смерти супруга его матери, отцовство которого установлено, пенсию по потере кормильца либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. До введения указанного регулирования таким детям назначается пенсия по потере кормильца", – говорится в решении КС.

Ранее житель Перми смог отсудить у своей начальницы 50 тысяч рублей за то, что она звонками в нерабочее время мешала ему зачать ребенка. В своем иске мужчина отмечал, что из-за постоянных звонков у него с женой якобы начались проблемы с зачатием ребенка.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению, по которому работодатель не только выплатит мужчине 50 тысяч рублей, но и сократит число звонков в нерабочее время. Кроме того, мужчина будет ежемесячно предоставлять начальнице график менструального цикла супруги, чтобы в это время его не тревожили.

