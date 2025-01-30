Пермяк выиграл дело против начальницы, которая мешала ему зачать ребенка

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Житель Перми отсудил у своей начальницы 50 тысяч рублей за то, что она звонками в нерабочее время мешала ему зачать ребенка, пишет телеграм-канал "ЧП Пермь".

В своих исковых требованиях мужчина отметил, что руководительница звонила ночью с вопросами и указаниями по поводу следующего рабочего дня. Вследствии у пострадавшего с женой якобы начались проблемы с зачатием ребенка.

В качестве компенсации он потребовал взыскать выплату в размере материнского капитала за третьего ребенка в сумме 775 тысяч рублей. Однако во время рассмотрения дела стороны пришли к мирному соглашению.

Работодатель обязалась выплатить 50 тысяч рублей и сократить количество звонков до двух в период с 22:00 до 08:00 и только в случае форс-мажорных ситуаций. При этом во время овуляции жены пострадавшего начальница больше не имеет права его тревожить. Для этого мужчина будет ежемесячно предоставлять ей соответствующий график части менструального цикла супруги.

Кроме того, стороны поделят пополам все судебные расходы, связанные с делом.

Между тем абсолютное число рождений детей в РФ приблизилось к уровню 2000 года, который отличался одним из самых низких значений за всю историю современной России. Причиной таких показателей в стране становится меньше женщин детородного возраста.

По прогнозу Росстата, увеличение интенсивности деторождения быстрыми темпами ожидается в России после 2027 года. Кроме того, данные ведомства также говорят о вероятном увеличении абсолютного числа рождений начиная с 2030-х годов, что приведет к тому, что в 2030–2040-е годы в России вырастет число женщин репродуктивного возраста.