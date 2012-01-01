Москвички могут бесплатно поучаствовать в уникальном проекте по поддержке рождаемости

Уникальный проект по поддержке рождаемости "Будет жизнь" заработал в столице. Участие в нем позволит женщинам позаботиться о репродуктивном здоровье без каких-либо затрат и грамотно спланировать беременность. Главное о проекте – в материале Москвы 24.

"Забота и поддержка со стороны города"

Проект "Будет жизнь", не имеющий аналогов как в России, так и мире, запустили в Москве с сентября. С его помощью женщины в возрасте от 18 до 40 лет смогут спланировать беременность с учетом индивидуальных особенностей здоровья, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в таком большом и современном городе, как Москва, много активных образованных женщин живут полноценной профессиональной жизнью. Многие из них откладывают рождение ребенка на потом по ряду причин.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы Из-за этого средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в Москве сегодня приближается уже к 29 годам. Сегодня молодая женщина уверена, что сможет родить в любой момент. И базово это действительно так – московская медицина обладает всеми возможностями, чтобы обеспечить безопасное ведение беременности, роды и помощь новорожденному практически в любой ситуации. Но организм каждой женщины уникален, и важно знать и понимать конкретно свои возможности.

В разработке проекта участвовали ведущие репродуктологи и акушеры-гинекологи. Теперь пациентки смогут бесплатно проверить уровень антимюллерова гормона (АМГ), воспользоваться возможностью искусственного оплодотворения и заморозки яйцеклеток. К слову, направления на анализ гормона АМГ уже появились в электронных картах москвичек.

Помощь на каждом этапе

Проект "Будет жизнь" включает в себя несколько программ. Прежде всего, москвичкам стал доступен анализ крови на АМГ. Исследование определит запас яйцеклеток и покажет, насколько организм способен к зачатию естественным путем. В случае если уровень гормона ниже необходимого, анализ поможет вовремя начать лечение.

Проще всего записаться на исследование через электронную медицинскую карту, где уже открыто направление (если это не так, следует обратиться к своему врачу-гинекологу).

При этом даже при низком уровне АМГ можно увеличить шансы стать мамой. На это направлена процедура криоконсервации: в ходе нее из организма осуществляется забор яйцеклеток, далее их замораживают в жидком азоте и хранят в безопасных условиях на протяжении двух лет. Заморозить также можно и эмбрионы. Впоследствии их используют для процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

У будущих родителей также появилась возможность провести перед ЭКО преимплантационную генетическую диагностику (ПГД). Процедура направлена на выявление генетических отклонений у эмбрионов. В частности, те из них, у которых были найдены нарушения, не используются при имплантации в матку. Таким образом, пары, имеющие наследственные заболевания, получают возможность родить здоровых детей.

Принять участие в уникальном проекте можно один раз. Он доступен только для тех женщин, которые прикреплены к городской женской консультации, постоянно прописаны в Москве (для некоторых программ – и в области) и имеют московский полис ОМС.

Лукинова Анна