Омбудсмен Волынец предложила дополнить ОМС программой послеродового восстановления

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила с предложением о дополнении системы обязательного медицинского страхования (ОМС) программой послеродового восстановления женщин. Об этом сообщает Life.ru.

С подобной инициативой омбудсмен обратилась в Госдуму. Волынец подчеркнула, что период послеродового восстановления является важным этапом в жизни женщины, который влияет и на ее здоровье, и на благополучие ребенка.

"Современная медицинская практика подтверждает необходимость комплексного подхода к восстановительному периоду после родов, включающего витаминотерапию, профилактические осмотры специалистов и психологическое консультирование", – отметила омбудсмен.

По ее задумке, программа послеродового восстановления будет включать наблюдение у гинеколога, невролога, терапевта, эндокринолога, а также диетолога и офтальмолога, что позволит своевременно определить возможные осложнения.

Также в программу войдут витаминотерапия и лечебное питание, благодаря чему молодая мать будет обеспечена необходимыми витаминами и минеральными веществами в послеродовом периоде.

Помимо этого, предлагается ввести психологическое сопровождение психолога или психотерапевта, которые помогут женщинам в случае послеродовых депрессий и тревожных расстройств, а также физиотерапевтические и реабилитационные процедуры для улучшения физического состояния женщины.

Волынец подчеркнула, что подобная программа, доступная по ОМС, даст возможность существенно повысить уровень оказания медицинских услуг женщинам в послеродовом периоде и обеспечить охрану здоровья как женщин, так и новорожденных.

По ее словам, сейчас ОМС обеспечивает лишь ограниченный набор услуг в период послеродового периода, недостаточный для полноценного восстановления женского организма.

Между тем российских женщин будут направлять к медицинскому психологу дважды за время беременности. Как отметили в Минздраве, это направлено на уменьшение риска предродовых осложнений, а также формирование у будущих матерей позитивного настроя к вынашиванию и рождению ребенка. Кроме того, психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.