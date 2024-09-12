В России одобрили новые рекомендации для кесарева сечения и естественных родов

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В Минздраве России одобрили новые клинические рекомендации для кесарева сечения и естественных родов. Нововведения начнут действовать с 1 января 2025 года, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на документы.

Один из расширенных разделов относится к обезболиванию женщины. В нем уточняется, какие лекарства и в каких дозах должны использовать врачи. При этом женщинам, как и прежде, советуют в первую очередь применять немедикаментозные методы обезболивания.

Также изменяется порядок ведения дневника наблюдения за пациенткой. Теперь в активной фазе первого периода родов температуру тела женщины будут мерить в два раза чаще. Обновлены в том числе клинические рекомендации по родам путем кесарева сечения. В частности, к списку добавили врожденные аномалии матки и неустойчивое положение плода.

Прежними остались показания к кесареву сечению, также не рекомендовано разделять мать и новорожденного.

Руководитель поликлинического отделения Московского областного института акушерства и гинекологии, доктор медицинских наук Вера Балан рассказала, что рекомендации основаны на доказанном клиническом опыте, поэтому их необходимо периодически обновлять. Например, в рекомендации могут добавить новые данные в доказательной литературе или исследования.

Между тем российских женщин будут направлять к медицинскому психологу дважды за время беременности. Как отметили в Минздраве, это направлено на уменьшение риска предродовых осложнений, а также формирование у будущих матерей позитивного настроя к вынашиванию и рождению ребенка. Кроме того, психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.