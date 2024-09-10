Россиянок будут направлять к психологу дважды за время их беременности

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Российских женщин будут направлять к медицинскому психологу дважды за время их беременности. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Минздрав РФ.

Первую консультацию психолога россиянкам будут назначать сразу же при обращении в женскую консультацию – в I или II триместре, второй же прием состоится в III триместре.

В Минздраве подчеркнули, что психологические консультации направлены на уменьшение риска предродовых осложнений, а также формирование у будущих матерей позитивного настроя к вынашиванию и рождению ребенка. Также на приемах психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.

Уточняется, что первую консультацию психолога посещают все женщины, взятые на учет по беременности. Второй же прием в III триместре "с учетом возможных репродуктивных потерь проводится примерно с 92% пациенток".

Консультации психолога вошли в стандарт медицинской помощи беременным в России. Проект был подготовлен Минздравом с целью совершенствования оказания первичной медицинской помощи взрослым и детям при нормальной беременности в медицинских учреждениях страны.