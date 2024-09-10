10 сентября, 11:02Общество
Россиянок будут направлять к психологу дважды за время их беременности
Фото: depositphotos/EugeneGensyurovksy
Российских женщин будут направлять к медицинскому психологу дважды за время их беременности. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Минздрав РФ.
Первую консультацию психолога россиянкам будут назначать сразу же при обращении в женскую консультацию – в I или II триместре, второй же прием состоится в III триместре.
В Минздраве подчеркнули, что психологические консультации направлены на уменьшение риска предродовых осложнений, а также формирование у будущих матерей позитивного настроя к вынашиванию и рождению ребенка. Также на приемах психологи займутся профилактикой послеродовой депрессии и отказов от детей.
Уточняется, что первую консультацию психолога посещают все женщины, взятые на учет по беременности. Второй же прием в III триместре "с учетом возможных репродуктивных потерь проводится примерно с 92% пациенток".
Консультации психолога вошли в стандарт медицинской помощи беременным в России. Проект был подготовлен Минздравом с целью совершенствования оказания первичной медицинской помощи взрослым и детям при нормальной беременности в медицинских учреждениях страны.