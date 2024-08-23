Отрицавшая беременность россиянка родила на осмотре у гинеколога

Фото: телеграм-канал "Роддом № 3 г. Владивосток"

Врачи клинической больницы № 1 во Владивостоке приняли роды у женщины, которая до последнего отрицала беременность, передает "Газета.ру".

Медики сообщили, что местная жительница обратилась в приемное отделение больницы рано утром. Она пожаловалась на сильные боли в животе. При этом, несмотря на все внешние признаки, беременность она отрицала.

"Усадили в кресло, привезли на осмотр в кабинет. И тут начались роды! Стремительные! Буквально через пять минут на свет появился мальчик, обмотанный пуповиной", – рассказала заведующая приемным отделением больницы Елена Кузина.

Медсестра быстро раскрутила пуповину, и в кабинете раздался крик новорожденного. Роженицу осмотрели гинеколог, хирург и терапевт. Состояние матери и младенца было в норме. Их перевезли в роддом № 3 и передали местным врачам.

Ранее медики Московского центра охраны материнства и детства спасли девочку, которая появилась на свет с пулей в животе. Пуля от пневматического ружья отрикошетила от мишени, по которой стрелял будущий отец, и попала в живот матери ребенка, когда та была на 30-й неделе беременности.

Женщина обратилась к врачу. После проведенного УЗИ выяснилось, что опасности ни для нее, ни для плода нет. После родов малыша взяли на операцию, в рамках которой врачи вытащили пулю. Девочку вернули в палату к матери, а затем выписали, когда послеоперационная рана зажила.