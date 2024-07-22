Врачи в Подмосковье успешно прооперировали съевшую пузырьковую пленку школьницу

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Врачи Мытищинской больницы спасли 15-летнюю девочку, которая съела воздушно-пузырчатую пленку. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

Изначально ребенка привезли в детское травматологическое отделение медучреждения с сильной болью в животе. Врачи провели обследование и обнаружили наличие свободного газа в брюшной полости, что подтвердило перфорацию органа. В связи с этим медикам пришлось экстренно оперировать девочку, в ходе чего они выявили на тонкой кишке отверстие.

Оказалось, что в этой части присутствовало большое количество целлофана. Из-за этого врачи были вынуждены удалить поврежденную часть тонкой кишки, а затем восстановить ее.

"Сейчас динамика положительная, операция прошла успешно, и пациентке предстоит курс противоспаечной терапии", – уточнил завотделением детской травматологии Владислав Смирнов.

Когда девочка пришла в себя после хирургического вмешательства, медики спросили, как пленка попала в ее организм. На этот вопрос она заявила, что "просто сильно задумалась, сидела и грызла" целлофан. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже находится дома.

В министерстве объяснили, что желание съесть что-то несъедобное называется пикацизмом. Чаще всего люди бесконтрольно употребляют волосы, нитки, мел или яичную скорлупу. В основном этому подвержены дети и беременные женщины. Причины подобного явления могут быть разными – от нарушений обмена веществ до расстройств аутического спектра.

Ранее врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского спасли 43-летнего мужчину, у которого диагностировали редкую болезнь бронхов. Мужчину привезли в больницу с критически низким показателем сатурации – насыщения крови кислородом. Он фактически не мог дышать и выполнять простые бытовые дела.

После проведения процедур по промыванию системы бронхов – бронхоальвеолярный лаваж, при котором из просветов бронхиального дерева удаляется бронхиальное содержимое, – у мужчины исчезла одышка, отпала необходимость в кислородной поддержке. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он вернулся к прежней жизни.

