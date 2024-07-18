Московские врачи спасли младенца с редкой аномалией Тауссиг-Бинга

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

Хирурги Морозовской детской городской клинической больницы спасли жизнь мальчику с редким пороком сердца – аномалией Тауссиг-Бинга. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Благодаря модернизации, активному внедрению кардиологического скрининга и тесному сотрудничеству специалистов Морозовской больницы с перинатальными центрами Москвы нам удается спасать малышей с самыми тяжелыми патологиями", – сказала она.

Заммэра назвала Морозовскую больницу флагманом в области детской кардиологии. По ее словам, ежедневно здесь успешно проводится хирургическая коррекция врожденных пороков сердца у детей любого возраста, в том числе и у новорожденных.

В данном случае редчайшую аномалию Тауссиг-Бинга выявили у ребенка еще до рождения, с помощью УЗИ. Это сложное заболевание, которое встречается реже, чем у 1% новорожденных, и требует высококвалифицированной помощи. Ребенку провели уникальную двухэтапную операцию, благодаря которой ему удалось спасти жизнь.

Сперва у малыша обнаружили инфекционный процесс, поэтому врачи восстановили ему дугу аорты, чтобы уменьшить поступление крови в легкие и защитить их от избыточно высокого давления. Через четыре месяца провели второй этап лечения, в ходе которого аорту и легочную артерию переместили в анатомически правильную позицию. Коронарные артерии реимплантировали в неоаорту и закрыли дефект межжелудочковой перегородки.

Малыш прошел послеоперационный период без осложнений, его уже выписали домой под амбулаторное наблюдение.

Ранее врачи Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах прооперировали 13-летнюю девочку, у которой обнаружили две параовариальные кисты, в каждой из которых содержалось по литру жидкости.

По информации министерства, в медучреждение пациентка поступила с жалобами на сильную боль в области живота и его увеличенный размер. Врачи провели диагностику и выявили у девочки перекрут яичника, который приводит к полному или частичному нарушению кровообращения в нем. В связи с этим хирурги провели лапароскопическую операцию, во время которой устранили перекрут и удалили две параовариальные кисты.