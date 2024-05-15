Подмосковные врачи прооперировали девочку с двумя литровыми кистами яичников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в Люберцах прооперировали 13-летнюю девочку, у которой обнаружили две параовариальные кисты, в каждой из которых содержалось по литру жидкости. Об этом подмосковный Минздрав сообщил на сайте.

По информации министерства, в медучреждение пациентка поступила с жалобами на сильную боль в области живота и его увеличенный размер. Врачи провели диагностику и выявили у девочки перекрут яичника, который приводит к полному или частичному нарушению кровообращения в нем. В связи с этим хирурги провели лапароскопическую операцию, во время которой устранили перекрут и удалили две параовариальные кисты.

Заведующая гинекологическим отделением стационарного отделения № 1 Тамара Добровольская объяснила, что новообразование растет медленно и может сначала протекать бессимптомно. Выявить его можно при прохождении профилактического осмотра или обследования. В случае с поступившей девочкой медики правильно установили диагноз и провели хирургическое вмешательство, сказала она и отметила важность сохранения репродуктивной функции пациентки.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение, заключили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что хирурги в Башкирии удалили опухоль яичников с 30-литровым содержанием жидкости у женщины. По словам министра здравоохранения региона Айрата Рахматуллина, 62-летняя женщина не обращалась к врачам и пыталась самостоятельно вылечить заболевание. Во время операции медики удалили матку с придатками, вмешательство прошло успешно. Пациентку в стабильном состоянии выписали домой, указал министр.