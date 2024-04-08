Подмосковные врачи спасли мужчину, который чуть не умер из-за переедания

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Люберецкие врачи спасли 58-летнего мужчину, который пожаловался на острую боль, появившуюся сразу после праздничного застолья. Об этом подмосковный Минздрав сообщил на своем сайте.

Врачи провели обследование и выявили у пациента прободную язву, которая проникла сквозь стенки желудка в брюшную полость, вызвав при этом развитие перитонита – жизнеугрожающего состояния, возникающего из-за воспаления брюшины. Отмечается, что подобная патология может привести к смерти.

Кроме того, у мужчины уже была язва, а алкоголь и жирная пища, которые он употребил в ходе застолья, усугубили его состояние. Врач-хирург отделения хирургии стационара № 1 Люберецкой больницы Виктор Пыжов рассказал, что кофе, алкогольные напитки, острая и жирная пища могут негативно повлиять на состояние желудка и вызвать обострение язвы.

Пациенту провели лапароскопическую операцию, во время которой при помощи трех небольших проколов иссекли язву и ушили образовавшееся 1,5-сантиметровое отверстие. Хирургическое вмешательство прошло успешно и заняло 30 минут.

По информации Минздрава, мужчина чувствует себя нормально и уже выписан на амбулаторное лечение. Некоторое время ему придется соблюдать диету, после которой он сможет вернуться к обычному образу жизни.

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