Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине родить десятого ребенка

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Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине родить 10-го ребенка, сообщает Минздрав Московской области.

По данным ведомства, мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 57 сантиметров родился в Видновском перинатальном центре.

1 января медики Областной клинической больницы в Саратове приняли роды у женщины, которая не знала о беременности. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в животе.

В ходе обследования врачи выяснили, что женщина рожает. При этом пациентка категорически отрицала, что она беременна. Роды для жительницы Саратова стали первыми. Из-за позднего обращения медики решили оказывать помощь на месте. В этом им помогла выездная бригада перинатального центра.

Спустя три часа на свет появилась доношенная без отклонений девочка. Ее состояние специалисты оценили в 8–9 баллов.