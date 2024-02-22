22 февраля, 15:51Общество
Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине родить десятого ребенка
Фото: телеграм-канал "Разборчивым почерком"
Подмосковные врачи помогли 35-летней женщине родить 10-го ребенка, сообщает Минздрав Московской области.
По данным ведомства, мальчик весом 4,4 килограмма и ростом 57 сантиметров родился в Видновском перинатальном центре.
1 января медики Областной клинической больницы в Саратове приняли роды у женщины, которая не знала о беременности. Женщина обратилась в больницу с жалобами на боли в животе.
В ходе обследования врачи выяснили, что женщина рожает. При этом пациентка категорически отрицала, что она беременна. Роды для жительницы Саратова стали первыми. Из-за позднего обращения медики решили оказывать помощь на месте. В этом им помогла выездная бригада перинатального центра.
Спустя три часа на свет появилась доношенная без отклонений девочка. Ее состояние специалисты оценили в 8–9 баллов.
Читайте также
- В новогоднюю ночь в столице родились 54 ребенка
- Шесть детей с неизвестным полом родились в Тюменской области за 2023 год