Шесть детей с неизвестным полом родились в Тюменской области за 2023 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шесть детей с неопределенным полом родились в Тюменской области в течение 2023 года. Об этом региональный Депздрав сообщил изданию "Тюмень онлайн".

Как указано в материале, такое явление – редкая генетическая мутация, при которой внутренние и внешние половые органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу. Причина такого нарушения, как правило, – мутации ряда генов, которые вовлечены в процесс закладки половых желез, пишет издание.

В статье отмечается, что в прошлом году диагноз "нарушение формирования пола" поставили трем новорожденным, в 2021-м – двум младенцам.

По информации регионального Депздрава, провести коррекцию пола хирургическим путем возможно, однако перед этим пациенту нужно пройти генетический анализ для установления хромосомного набора и уточнения генетического пола. Возможность деторождения определяется индивидуально в каждом случае, заключили там.

Ранее первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила запретить регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу. Она подчеркнула, что речь исключительно об именах, определенно соответствующих мужскому и женскому полу. Таким образом, под действие запрета не попадут имена, подходящие как для мальчиков, так и для девочек.

Кроме того, не планируется запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа и прочие, поскольку многие из них распространены в странах Восточной Европы.

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