В Госдуме предложили запретить давать мальчикам женские имена и наоборот

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В Госдуме предложили запретить регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу. Автором соответствующего законопроекта выступила первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, сообщает газета "Известия".

Согласно проекту, на сегодняшний день участились случаи, когда родители называют детей именами, не соответствующих их полу. К примеру, недавно при рождении девочки ей дали имя Михаил.

По закону, при государственной регистрации рождения запрещается запись имени ребенка, если в нем присутствуют цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные и различные знаки, кроме дефиса. Помимо этого, не допускается наличие в имени мата, рангов, должностей и титулов.

Тем не менее, отмечает Буцкая, органы ЗАГС не могут отказать в регистрации имени ребенка, если родители целенаправленно называют мальчиков женскими именами, а девочек – мужскими.

Автор законопроекта подчеркнула, что речь в нем идет исключительно об именах, определенно соответствующих мужскому и женскому полу. Таким образом, под действие запрета не попадут имена, подходящие как для мальчиков, так и для девочек.

Кроме того, не планируется запрещать давать девочкам такие имена, как Миша, Павла, Петра, Ивана, Романа и прочие, поскольку многие из них распространены в странах Восточной Европы.

Ранее партия "Справедливая Россия – За Правду" внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком, который будет засчитываться в страховой стаж матери для дальнейшего получения страховой пенсии.

До этого МВД России разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести. Верхнюю планку наказаний предлагается повысить с пяти до восьми лет лишения свободы.

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