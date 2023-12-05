В России предложили ужесточить наказание за вовлечение детей в преступления

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МВД России разработало законопроект по ужесточению наказаний за неоднократное вовлечение несовершеннолетних в преступления небольшой или средней тяжести, сообщает газета "Известия".

Верхнюю планку наказаний предлагается повысить с пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас максимальный срок за это – пять лет. При этом, как отмечают юристы, чаще всего в таких ситуациях выносят наказание до двух лет лишения свободы.

Законопроект согласован с Минобрнауки, Минпросвещения, ФСБ и Генпрокуратурой, и в ближайшее время его внесут в Госдуму. Он коснется таких преступлений, как хулиганство, вандализм, порча имущества, сообщения о ложном минировании и кражи.

По данным МВД, в последнее время участились случаи вовлечения детей в подобные преступления, поэтому и возникла инициатива ужесточить за это наказание.

Ранее депутаты Госдумы внесли на рассмотрение палаты законопроект об уголовном наказании за вовлечение детей в курение. Проект подразумевает наказание вплоть до исправительных работ и ограничения свободы до одного года за систематическое вовлечение детей в потребление табака и никотинсодержащей продукции.

В законопроекте указана повышенная ответственность в случае, когда детей в курение вовлекают родители, педагоги или кто-либо другой, кто по закону отвечает за воспитание несовершеннолетних.



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