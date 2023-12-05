В Госдуму внесли проект о 3-летнем уходе за ребенком, засчитываемом в страховой стаж

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Партия "Справедливая Россия – За Правду" внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий с 1,5 до 3 лет период ухода за ребенком, который будет засчитываться в страховой стаж матери для дальнейшего получения страховой пенсии. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы.

Там указывается, что депутаты предложили установить индивидуальный пенсионный коэффициент, чтобы исчислять страховой стаж за периоды по уходу за четвертым и последующими детьми, а также отменить положение, устанавливающее максимальный период страхового стажа.

Лидер партии Сергей Миронов объяснил, что в стране мало ясельных групп для детей младше 1,5 лет. В итоге россиянки с маленькими детьми не могут устроиться на работу, они сидят с ребенком до трех лет, и это не засчитывается в их трудовой стаж. Миронов считает это неправильным, в связи с чем его партией было предложено увеличить максимальный страховой стаж в два раза.

Депутат добавил, что в существующем законодательстве установлено 6-летнее ограничение максимального страхового стажа, который могут засчитать по уходу за ребенком. Считается, что это должно стимулировать в стране рождаемость, но, как утверждает Миронов, это имеет обратный эффект, стимулируя лишь к рождению не более четырех детей в семье.

Ранее глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выдавать бесплатное жилье при рождении пятого ребенка в семье.

Она также поддержала предложение освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, добавив, что этот шаг поддержки надо реализовать в комплексе с другими системными мерами.

В РФ предложили ввести налог на бездетность