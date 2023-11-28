Неработающим москвичкам с детьми предложили платить "родительскую зарплату"

В Госдуме предложили приравнять материнство к профессии и предложили ввести "родительскую зарплату" неработающим москвичкам. По мнению депутатов, пособия должны быть ежемесячными и выплачиваться за каждого несовершеннолетнего ребенка, пока женщина не трудоустроится.

Авторы инициативы считают, что "родительские зарплаты" помогут решить демографические проблемы и повысить рождаемость в стране. По их словам, большинство женщин отказываются от рождения детей или откладывают это на потом не по своему желанию, а из-за неуверенности в своем финансовом положении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.