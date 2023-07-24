Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:00

Общество

В Подмосковье полицейские помогли беременной женщине добраться до перинатального центра

В Подмосковье полицейские помогли беременной женщине добраться до перинатального центра

Синоптики назвали самый прохладный день в столице на этой неделе

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 июля

"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 62%

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 741 мм ртутного столба 24 июля

Эксперт рассказала, как выбрать растительное молоко в магазине

Синоптики рассказали о кратковременных дождях в течение недели в Москве

"Утро": 20 градусов ожидается в столице 24 июля

Школьников в РФ будут учить управлять беспилотниками

В Москве прошел сильный ливень

Подмосковные полицейские помогли беременной женщине добраться до перинатального центра. Прямо на дороге к экипажу ГИБДД обратился мужчина, который вез в больницу свою сестру, у нее начались роды.

Из-за затора они боялись не успеть. Полицейские включили на служебной машине проблесковые маячки и сопроводили автомобиль с беременной женщиной до перинатального центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика