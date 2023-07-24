В Подмосковье полицейские помогли беременной женщине добраться до перинатального центра

Подмосковные полицейские помогли беременной женщине добраться до перинатального центра. Прямо на дороге к экипажу ГИБДД обратился мужчина, который вез в больницу свою сестру, у нее начались роды.

Из-за затора они боялись не успеть. Полицейские включили на служебной машине проблесковые маячки и сопроводили автомобиль с беременной женщиной до перинатального центра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.