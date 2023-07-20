Воздух в Москве в минувшем июне оказался чище, чем год назад

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В минувшем июне воздух в Москве был чище, чем в тот же месяц год назад. Этому поспособствовали хорошие условия рассевания загрязняющих веществ, рассказал в беседе с ТАСС заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году июнь не отличился сильной жарой. <...> Около двух недель в середине месяца стояла сухая погода, но интенсивные дожди впоследствии восполнили норму по осадкам. <...> Поэтому среднемесячные концентрации основных загрязняющих веществ находились на низком уровне", – сказал он.

Так, концентрация загрязняющих веществ в воздухе год к году снизилась на 6%, а по сравнению с позапрошлым годом – на 15%. По словам вице-мэра, за состоянием воздуха в столице круглосуточно следят 56 автоматических станций.

Бирюков отметил, что в столице в целом наблюдается тенденция к снижению загрязненности воздуха. Например, за последние 10 лет концентрация оксида углерода снизились в 1,3 раза, диоксида азота – в 1,1 раза, а оксида азота – в 1,3 раза.

Ранее глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский заявил, что концентрация вредных веществ в воздухе продолжает снижаться благодаря модернизации общественного транспорта и промышленных предприятий. Он также заметил, что сегодня Москва опережает крупнейшие мегаполисы мира по площади зеленых территорий.

