Уровень загрязнения воздуха продолжает снижаться в Москве – власти

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве продолжает снижаться концентрация вредных веществ в воздухе на фоне модернизации общественного транспорта и промышленных предприятий. Об этом заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

Он напомнил, что по городу курсируют порядка тысячи электробусов, также испытания прошли двухсекционные электробусы. Еще один положительный фактор, влияющий на улучшение экологии города, – рост популярности электромобилей. Так, с января по ноябрь текущего года соответствующими зарядными станциями автомобилисты воспользовались около 70 тысяч раз, что в разы больше, чем годом ранее.

Третий положительный фактор, на который обратил внимание Кульбачевский, – модернизация очистных сооружений, электростанций и промышленных предприятий. Отдельно он коснулся Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

"В рамках третьего этапа программы реконструкции Московского нефтеперерабатывающего завода <...> специалисты приступили к строительству комплекса глубокой переработки нефти. После запуска комплекса предприятие уменьшит производство мазута почти до нуля и нарастит объем выпуска высококачественного топлива, и перейдет на безотходное производство", – рассказал Кульбачевский.

Как добавил Кульбачевский, российская столица сегодня опережает крупнейшие мегаполисы мира по площади зеленых территорий. На сегодняшний день в Москве растут 12,5 миллиона деревьев.

Ранее стало известно, что в 2022 году на экологическую премию правительства Москвы подали рекордное число проектов. Так, в текущем году в конкурсе принимали участие 157 проектов, что на 11% больше показателя предыдущего года.



В столице отметили тенденцию к уменьшению загрязнения воздуха

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