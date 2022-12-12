Эксперт назвала Москву одним из самых экологичных городов России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москву можно назвать одним из самых экологичных российских городов России, в том числе потому, что в столице есть вся необходимая для соответствующего образа жизни инфраструктура, считает эколог Аида Леванова. Ее слова передает "Лента.ру".

Эксперт отмечает, что рейтинговые агентства регулярно составляют списки самых экологичных городов, но их нельзя назвать корректными. По ее словам, в каждом городе можно найти свои недостатки.

"Как правило, самым экологичным городом считается Йошкар-Ола. Однако там есть довольно серьезная промышленность, в частности химико-фармацевтическая. Помимо этого, в реку, которая протекает через самый центр, сливают коммунальные и промышленные стоки", – говорит Леванова.

При составлении рейтингов специалист предлагает обращать внимание на то, насколько город позволяет людям быть экологичными. Лидерами такого списка, по ее мнению, будут крупные города России, которые вряд ли могли бы попасть в классические рейтинги, например Москва.

Ранее аналитики выяснили, что в России проблемы экологии волнуют 84% граждан. Большинство опрошенных россиян (30%) экономят воду и электроэнергию, а 26% утилизируют батарейки.

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