Более 50% россиян сортируют мусор и экономят воду – опрос

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России проблемы экологии волнуют 84% граждан, свидетельствуют результаты опороса, проведенного аналитиками. Об этом сообщает RT.

При этом 56% респондентов беспокоят загрязнение воды, воздуха и других природных ресурсов, 14% рассказали, что их волнует проблема вырубки леса, а 13% – изменение климата.

"Согласно результатам исследования специалистов мобильного приложения "Город" и финансового маркетплейса "Сравни", 54% респондентов частично ведут экологичный образ жизни – сортируют мусор, уменьшают потребление электроэнергии и воды", – говорится в сообщении.

Также большинство опрошенных (30%) экономят воду и электроэнергию, а 26% утилизируют батарейки.

С 1 января 2022 года в Москве работает региональный оператор по раздельному накоплению отходов. В городе установлены серые контейнеры для пищевых и загрязненных отходов и синие – для вторсырья.

Также в столице был запущен сервис по вывозу ненужных вещей москвичей.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" за год помог москвичам вывезти 600 тонн предметов. В основном жители столицы избавлялись от сломавшихся стиральных машин.

Москвичи также отдавали холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, ванны и двери. Избавлялись горожане и от старых авто.



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