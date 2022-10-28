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Сервис "Вывоз ненужных вещей" за год помог москвичам вывезти 600 тонн предметов. В основном жители столицы избавлялись от сломавшихся стиральных машин, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Москвичи также отдавали холодильники, газовые и электрические плиты, посудомоечные машины, ванны и двери. Избавлялись горожане и от старых авто. Так, с начала года на переработку было отправлено 19 машин, не подлежащих ремонту.

По словам главы ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, все, что было вывезено по заявкам москвичей, доставляют на перерабатывающие предприятия, где есть специальное оборудование, в том числе для разделения на фракции. После этого сырье идет на производства и часто получает вторую жизнь.

"Например, из металлолома изготавливают арматуру, трубы, строительные профили. Четыре компрессора от старых холодильников могут превратить в смеситель для ванны", – рассказал Пищелко.

Воспользоваться сервисом вывоза ненужных вещей можно на портале mos.ru. Там следует зайти в раздел "Услуги", кликнуть на категорию "Жилье, недвижимость, земля" и тему "ЖКУ, обслуживание жилья". В одну заявку можно включить неограниченное количество предметов. После подачи заявки с пользователем созвонится представитель компании-партнера. Мастера выезжают по заявкам ежедневно с 09:00 до 21:00.

В июле сервис "Вывоз ненужных вещей" портала mos.ru адаптировали для пользователей с нарушениями зрения. Незрячие и слабовидящие пользователи получили возможность прослушать информацию с сайта, а не читать ее.

В рамках повышения инклюзивности платформы проводилось тестирование с участием экспертов с нарушениями зрения, повышалось качество изложения данных и улучшались элементы управления.

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