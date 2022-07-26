Сервис "Вывоз ненужных вещей" адаптировали для людей с нарушениями зрения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сервис "Вывоз ненужных вещей" портала mos.ru адаптировали для пользователей с нарушениями зрения. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Вывоз ненужных вещей" стал первым полностью инклюзивным сервисом. Для многих эти изменения незаметны, но они ощутимы, например для незрячих людей", – рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов.
Незрячие и слабовидящие пользователи сервиса теперь могут воспользоваться скринридером, который позволяет прослушивать информацию с сайта, а не читать ее. В рамках повышения инклюзивности сервиса проводилось тестирование с участием специалистов с нарушениями зрения, повышалось качество изложения информации и улучшались элементы управления.
Отмечается, что услугу по вывозу вещей предоставляют проверенные партнеры сервиса, поэтому люди с проблемами зрения могут быть уверены в своей безопасности. В частности, при оформлении услуги пользователи могут указать на наличие тех или иных особенностей здоровья.
Ранее сообщалось, что москвичи уже больше 100 тысяч раз забронировали книги с помощью сервиса "Библиотеки Москвы" портала mos.ru. Наиболее востребованные книги в сервисе – произведения современной русской и зарубежной литературы: пользователи бронируют книги о Гарри Поттере, произведения Марка Твена, Николая Носова и Николая Гоголя.
Жители Москвы более 8,5 тыс раз воспользовались сервисом вывоза ненужных вещей
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