Сервис для помощи государственным и муниципальным заказчикам запустили в Москве

Сервис для помощи столичным государственным и муниципальным заказчикам запустили на сайте аналитического центра Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, работающий на сайте чат-бот позволяет заказчикам определить необходимый им метод расчета начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК), ознакомиться с требованиями прохождения экспертизы цены договоров, а также уточнить список необходимых для этого документов.
Помимо этого, в сервисе можно запросить обратный звонок эксперта. Для получения услуги необходимо направить сообщение по интересующему вопросу, указав название организации, временный номер заявки и контактные данные.
Ранее сообщалось, что на mos.ru запустили спецпроект "Импортозамещение: ИТ-решения", посвященный созданным в городе цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить иностранные аналоги. С помощью этих инструментов можно внедрить технологии искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать дистанционное общение между сотрудниками и многое другое.
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