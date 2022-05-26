Россияне перечисли необходимые для импортозамещения товары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Локальное производство электроники, лекарств и продуктов питания, а также промышленного оборудования и автомобилей необходимо наладить в первую очередь, сообщает RT со ссылкой на данные опроса сервиса SuperJob.
Эти категории товаров назвали 20, 18 и 12% россиян соответственно.
При этом 11% респондентов считают, что в России необходимо наладить производство всего, что ранее покупалось за границей.
Еще 8% заявили о необходимости разработки в стране собственного программного обеспечения, 6% – о выпуске российской бытовой техники, 5% – одежды и обуви, 4% – железнодорожного, водного и авиатранспорта.
Согласно результатам исследования, 8% упомянули о необходимости импортозамещения бумаги, оптики, стройматериалов, кормов для животных и упаковочных материалов. 3% считают важным местное производство предметов личной гигиены. Важность импортозамещения бытовой химии, медицинского оборудования, инструментов и косметики назвали по 2% соответственно.
При этом 4% опрошенных считают, что полноценное импортозамещение невозможно.
Опрос проводился среди 1,6 тысячи представителей экономически активного населения из всех регионов РФ.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что перед Россией не стоит задачи обеспечить импортозамещение во всех отраслях промышленности.
Строительная отрасль Москвы обеспечена отечественными материалами на 90–95% – Бочкарев
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