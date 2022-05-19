В Кремле не считают, что программа импортозамещения провалена

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Кремль не согласен с тем, что программа импортозамещения провалена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в этом направлении ведется напряженная работа. При этом Песков признал наличие невыполненных планов. Однако власти приходится работать в агрессивных условиях, добавил представитель Кремля.
"Конечно, нельзя, что называется, почивать на лаврах, потому что еще многое предстоит сделать, и сделать не в обычном, а в авральном режиме с учетом тех условий, в которых мы существуем", – цитирует Пескова ТАСС.
Слова сенатора Андрея Клишаса, ранее заявившего, что программа импортозамещения в России не принесла никаких результатов, прокомментировал председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. В эфире радиостанции "Говорит Москва" он отметил, что сенатор не владеет всей информацией о процессе.
Гутенев отметил "грандиозные успехи в сельскохозяйственном машиностроении".
"Несколько лет назад доля зерновых комбайнов была 19%, но благодаря закону 1432, который был принят и он субсидировал отечественных аграриев, если они покупали российскую технику, сейчас доля более 60%. Такие примеры можно приводить в области транспортного машиностроения, в области двигателестроения", – сказал депутат.
Гутенев подчеркнул, что успехи в импортозамещении заметны не сразу. В этом году видны результаты по указам президента 2012–2015 годов.
Он добавил, что импортозаместить все не является самоцелью. По его мнению, это не только экономически неэффективно, но и невозможно.
"Там где вопрос касается критических технологий или оборонно-промышленного комплекса, здесь тоже зависимость от зарубежных поставщиков неприемлема. И здесь мы, фактически, ни от кого не зависим", – подчеркнул Гутенев.
Депутат считает, что для гражданской продукции нужно найти надежных поставщиков, которые не находятся в зависимости от Европы.
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