Москвичи решили более 100 тыс вопросов с помощью сервиса "Вызов мастера" на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С апреля 2021 года москвичи больше 100 тысяч раз обратились в единый диспетчерский центр с помощью сервиса "Вызов мастера" на портале mos.ru. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

"Сейчас все больше москвичей предпочитает обращаться в ЕДЦ именно через онлайн-сервис на mos.ru. Это удобно: заявку можно подать с любого электронного устройства за несколько кликов и отслеживать ее статус в личном кабинете", – рассказал замглавы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев.

По его словам, наиболее часто горожане обращаются по поводу неисправности освещения и уборки в подъезде, работы лифтов и отопления. Также через "Вызов мастера" часто поступают запросы на ремонт сантехники, домофонов и доводчиков входных дверей.

Ранее сообщалось, что Москва в третий раз подряд возглавила национальный рейтинг качества электронных госуслуг. Столица России получила 95,84 балла из 100 возможных. Второе место заняла Московская область (84,19 балла), третье – Тульская область (83,67 балла).

