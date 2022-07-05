Более 27 млн рублей перечислили пользователи mos.ru на благотворительность

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пользователи перечислили свыше 27 миллионов рублей на благотворительность с начала работы благотворительного сервиса на mos.ru. Жители столицы помогли многодетным семьям, детям с тяжелыми заболеваниями, людям с инвалидностью, бездомным животным и многим другим, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов рассказал, что сервис постоянно совершенствуется.

"Например, у пользователей появилась возможность переводить пожертвования в адрес сразу нескольких программ одним платежом. Также недавно была запущена новая опция "Помочь всем", благодаря которой можно внести пожертвования во все программы одной категории одновременно", – приводятся в материале слова Козлова.

На странице сервиса можно узнать о программах 62 проверенных благотворительных организаций, говорится в материале.

Уточняется, что на сегодняшний день сервисом воспользовались уже около 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация обо всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.

Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.