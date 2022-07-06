Собянин перевел в онлайн оформление заявок для получения социальных услуг на дому

10:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жители столицы, нуждающиеся в надомном или стационарном социальном обслуживании, и их законные представители смогут подать заявление на mos.ru. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин.
Подать документы на получение услуги можно в личном кабинете.
"Органы социальной защиты проверят их в рамках межведомственного взаимодействия. При этом возможность подать документы в бумажном виде в центрах госуслуг сохраняется", – говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Согласно постановлению, упрощается и назначение соцобслуживания в стационаре. Ранее для этого требовалось пройти обследование психиатра и получить заключение комиссии и выписку из медкарты больного по форме 027/у.
"Теперь при согласии гражданина органы соцзащиты самостоятельно организуют прохождение комиссии и получение медицинских документов", – говорится в сообщении.
При этом срок оказания услуги сократился с 10 до пяти дней.
На сегодняшний день социальные работники помогают на дому почти 100 тысячам горожан. Объем услуг определяется индивидуально по результатам функциональной диагностики, которую проводит социальный инспектор.
Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что столичные власти уже 10 лет занимаются цифровизацией медицины. По ее словам, это является важным инструментом для внесения качественных изменений в здравоохранение. Заммэра отметила, что цифровизация уменьшает объем бумажной волокиты и дает врачам дополнительную поддержку. А для пациента повышает качество и доступность помощи.
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