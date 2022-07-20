Книги в сервисе "Библиотеки Москвы" забронировали более 100 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пользователи сервиса "Библиотеки Москвы" забронировали через него книги уже более 100 тысяч раз. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Платформа позволяет продлить срок пользования книгами без посещения библиотеки, а также предоставляет возможность отслеживать нужные издания в конкретном учреждении.

"Сейчас сервис особенно актуален для школьников, поскольку в нем доступна подборка книг для чтения во время летних каникул. Ее составили по рекомендациям учителей московских школ, каждый найдет там произведение по душе. Для учеников разных возрастов представлены свои списки из 10–20 изданий", – заявили в департаменте информационных технологий Москвы.

Тематические подборки – одна из ключевых функций сервиса "Библиотеки Москвы". В частности, популярностью пользуются списки изданий, которые хорошо подойдут в дорогу, а также перечни книг для учеников первых и вторых классов школ.

По данным портала мэра и правительства Москвы, наиболее востребованными книгами в сервисе становятся произведения современной русской и зарубежной литературы. Пользователи бронируют книги о Гарри Поттере, а также произведения Марка Твена, Николая Носова и Николая Гоголя.

Чтобы забронировать необходимую книгу необходимо перейти в раздел "Услуги" на сайте mos.ru и в подразделе "Культура, спорт и отдых" выбрать сервис "Библиотеки Москвы. Сервис поиска и бронирования книг". Предусмотрены несколько критериев отбора изданий – по названию, автору или издательству. Заказ по бронированию обрабатывается в течение трех дней, по итогам рассмотрения пользователю приходит уведомление.

Ранее сервис "Библиотеки Москвы" дополнили разделом с анонсами мероприятий. В нем представлена информация об актуальных мероприятиях в читальнях и культурных центрах.

